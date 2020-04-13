Путин: пик коронавируса еще не пройден

Столичные меры по борьбе с COVID полностью себя оправдывают

Президент России Владимир Путин заявил, что пик коронавируса в России еще не пройден, его не миновала даже Москва.

"В целом, как говорят специалисты, пик эпидемии у нас не пройден, причем не пройден даже в Москве. Поэтому меры, которые введены городскими властями, считаю оправданными", - заявил глава государства на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Президент предупредил, что, если меры по борьбе с коронавирусом не будут доделаны вовремя, то это будет расцениваться как преступная халатность передает "Интерфакс". Рост числа заболевших в некоторых регионах - результат разгильдяйства, уверен Путин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова выразила надежду, что распространение коронавируса в Москве замедлится на следующей неделе.

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