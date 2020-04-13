Собянин рассказал об атаках хакеров на систему пропусков

Мэр попросил москвичей не переживать из-за возможных трудностей при оформлении

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о введении пропусков на передвижение по столице.

Столичный градоначальник сообщил, что работа по введению пропусков идет непросто из-за беспрецедентных атак со стороны хакеров. Обращаясь к москвичам, он попросил их не переживать из-за возможных трудностей при оформлении пропусков, так как впереди еще есть два дня.

"Прошу граждан спокойно заходить на сайт посылать SMS, чтобы мы в течение двух дней спокойно довели эту работу до конца. Если мы увидим, что есть какие-то проблемы, можно на какое-то незначительное время продлить эту работу, чтобы её совершенно адекватно и спокойно довести до ума", - сообщил Собянин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке (цитата по РИА Новости).

Мэр также объявил, что система спецпропусков Москвы и Подмосковья будет объединенной.

Говоря о ситуации с коронавирусом в столице, Собянин сообщил, что в городе наблюдается снижение госпитализации, а тест-системы по выявлению коронавируса стали более эффективными.

Ранее компания Group-IB зафиксировала несколько DDOS-атак на инфраструктуру Москвы, в том числе на портал mos.ru. Сейчас ведется расследование этих инцидентов.

Пропуска заработают в Москве с 15 апреля. Портал mos.ru в настоящее время работает, процесс выдачи пропусков москвичам продолжается. Кроме того, пропуска можно оформить через единую справочную службу правительства Москвы по номеру +7 (495) 777-77-77 и через SMS на номер 7377.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"