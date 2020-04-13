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У Стаса Михайлова подтвердился коронавирус

17:05
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Тест дал положительный результат

Заслуженный артист России Стас Михайлов рассказал, что переболел коронавирусом.

Пятый из проведенных тестов на COVID-19 дал положительный результат. Ранее артист перенес двустороннее воспаление легких.

"Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда", — написал Михайлов в Instаgram.

Артист поблагодарил врачей за их работу и попросил своих поклонников оставаться дома. А в случае обнаружения симптомов коронавируса незамедлительно обращаться к медикам.

Ранее коронавирус подтвердился у певца Льва Лещенко и его жены. С подозрением на коронавирус были госпитализированы Александр Васильев, Игорь Николаев и Надежда Бабкина.  

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