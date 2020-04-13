В Москве выдали около миллиона пропусков для передвижения по городу

Система заработает 15 апреля

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, сообщает "ТВ Центр".

Перед тем, как заслушать доклады участников совещания о мерах, которые принимаются сейчас для борьбы с пандемией коронавируса, президент дал свою оценку ситуации. Он отметил, что обстановка меняется практически ежедневно. И, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причём всё больше случаев именно тяжёлого протекания болезни. Ближайшие недели, по словам Владимира Путина, станут во многом определяющими. Президент призвал и дальше действовать на упреждение, а для этого необходим объективный прогноз развития ситуации. И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на периоды ближайших трёх, семи и десяти дней. Владимир Путин поручил правительству заняться этим.

Глава государства подчеркнул: необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику действий, в первую очередь по оказанию медицинской помощи гражданам.

"Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм. Сейчас необходимо эффективно задействовать все наши ресурсы. Повторю, нужно продумать все детали и варианты, рационально распределить нагрузку на больницы и клиники, предусмотреть возможность для манёвра с учётом ситуации в конкретных территориях. Речь, в том числе, о том, чтобы оперативно перенаправлять запасы средств защиты для медицинского персонала, резервы аппаратов ИВЛ и лекарств, а также врачебные бригады именно в те регионы и медицинские учреждения, где они наиболее в данный момент времени востребованы. Естественно, что такие специалисты, как и их коллеги, должны получать все установленные доплаты за особые условия работы, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Я знаю, что не всегда этого достаточно. Здесь, конечно, нужны дополнительные меры для того, чтобы все эти дефициты устранить. Вы знаете, что военнослужащие Министерства обороны работают, работают достаточно эффективно, за границей, помогая нашим коллегам за границей бороться с этой инфекцией. У них уже накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт, безусловно, использовать и иметь в виду, что все возможности, в том числе возможности Министерства обороны Российской Федерации, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы и здесь", - сказал Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту, что для борьбы с коронавирусом в российских регионах планируется развернуть 95 тысяч коек, из них 40 тысяч уже готовы. Кроме того, по ее словам, в стране сейчас зарегистрировано 10 тест-систем. В 254 российских лабораториях с их помощью тестируют и выявляют заболевание. На передовой линии борьбы с коронавирусом сейчас находится Москва, наибольшая нагрузка приходится на столичную систему здравоохранения. О том, что делают городские власти, чтобы сдержать распространение инфекции, Владимиру Путину доложил Сергей Собянин. Мэр остановился и на ограничительных мерах.

"По согласованию с Вами мы приняли решение сделать дополнительные ограничения по передвижению по Москве, закрыв еще большую часть предприятий, оставив только те предприятия, которые занимаются обороной, являются критическим важными для города и обеспечивают жизнедеятельность. Чтобы контролировать эту систему, ввели пропускной режим, который будет работать, начиная со среды. Для этого ввели систему электронных пропусков. В первую очередь - первым этапом - для тех граждан, которые передвигаются на транспорте. Сегодня мы открыли портал, call-центр, прием SMS - разные каналы, чтобы записываться и получать электронные пропуска. Скажу сразу: эта работа идет непросто. На наш портал мы получили беспрецедентные атаки и количество ботов. Вместе с коллегами отрабатываем, чтобы эта система работала. Несмотря на сложности, в настоящее время уже выдано 900 тысяч пропусков - около 1 миллиона пропусков - это огромный объем. Пользуясь случаем, хочу сказать: у нас есть вполне достаточно времени, чтобы эту работу завершить (выдачу пропусков), поэтому прошу граждан спокойно пользоваться call-центром, сайтом, посылать SMS, чтобы мы спокойно в течение двух дней довели эту работу до конца. Если мы увидим, что какие-то есть проблемы, можем на какое-то незначительное время продлить эту работу, чтобы ее совершенно адекватно и спокойно для граждан довести до ума",- сказал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"