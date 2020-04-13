ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Угрожающих "положить" сайт для выдачи пропусков найдут и накажут

17:45
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Правоохранительные органы занялись ими

Власти Москвы обратились в правоохранительные органы из-за угроз сайту для выдачи электронных пропусков.
Собянин рассказал об атаках хакеров на систему пропусков

Как оказалось, на портале JoyReactor злоумышленники предлагают "положить" сайт для выдачи цифровых пропусков. В частности, они пытаются создать дополнительную нагрузку на сайт при помощи большого количества запросов для того, чтобы он "вис", сообщили в Telegram-канале столичного оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

"Информация об этом направлена в правоохранительные органы", - отметили в оперштабе.

С 13 апреля в Москве и Подмосковье начали выдавать цифровые пропуска для перемещения по городу и области. Они заработают с 15 апреля. Свой цифровой код можно получить на сайте mos.ru, по номеру +7 (495) 777-77-77 или через SMS на номер 7377.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Хакер
Хакер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.