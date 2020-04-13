Угрожающих "положить" сайт для выдачи пропусков найдут и накажут

Правоохранительные органы занялись ими

Власти Москвы обратились в правоохранительные органы из-за угроз сайту для выдачи электронных пропусков.

Как оказалось, на портале JoyReactor злоумышленники предлагают "положить" сайт для выдачи цифровых пропусков. В частности, они пытаются создать дополнительную нагрузку на сайт при помощи большого количества запросов для того, чтобы он "вис", сообщили в Telegram-канале столичного оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

"Информация об этом направлена в правоохранительные органы", - отметили в оперштабе.

С 13 апреля в Москве и Подмосковье начали выдавать цифровые пропуска для перемещения по городу и области. Они заработают с 15 апреля. Свой цифровой код можно получить на сайте mos.ru, по номеру +7 (495) 777-77-77 или через SMS на номер 7377.

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