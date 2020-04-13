В Москве оценили эффективность работы депутатов Госдумы

Рейтинг возглавили Павел Крашенинников, Андрей Макаров и Вячеслав Никонов

Эффективность работы депутатов Госдумы обсудили на пресс-конференции в Москве. Итоги рейтинга "Коэффициент полезности" за три месяца текущего года представили политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов, передает "ТВ Центр".

Для расчета итоговой позиции парламентариев в перечне использовалось четыре критерия: результаты народного голосования, которое демонстрировало возможность депутата мобилизовать сторонников, индекс законотворческой активности и медийности, а также уровень экспертной оценки работы в регионе. При этом политологи не включили в рейтинг председателя Госдумы и лидеров фракций, поскольку они имеют преимущества по сравнению с другими депутатами. Первые три позиции списка возглавили глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, а также глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.

"Лидеры роста текущего рейтинга КПД ГД-9 - это те депутаты, которые наиболее активно проявили себя в работе по конституционным поправкам. Надо сказать, что в условиях стресс-теста наша Государственная дума, нижняя палата парламента, вполне себя адекватно чувствует, то есть она работает, работает эффективно. Такая стрессовая ситуация позволила проявить себя с лучшей стороны, показать эффективную активность", - заявил политолог Алексей Мартынов.

Авторы рейтинга также отметили, что в связи с работой по подготовке изменений в Конституцию и принятию мер по борьбе с пандемией коронавируса выросло число депутатов, которые имеют высокий шанс переизбраться в Госдуму на выборах в 2021 году. Исследование показывает, что количество таких парламентариев за последние три месяца увеличилось на 56 до 144 человек. Рейтинг составили по итогам опроса экспертов. Им предлагалось оценить по десятибалльной шкале шансы действующих депутатов на переизбрание в нижнюю палату в случае, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.

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