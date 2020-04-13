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Хорошо забытое старое: каким будет новый iPhone 12

18:19
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Apple выпустит четыре смартфона

Издание Bloomberg рассекретило дизайн новых iPhone 12, которые выйдут в 2020 году.
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Корпус смартфона будет похож некоторыми элементами на iPad и iPhone 5S. Например, iPhone 12 менее изогнутые углы рамки. Стекло, наоборот, станет плоским, а не выпуклым.

Всего корпорация Apple планирует выпустить четыре смартфона 12-ой модели. Два должны заменить iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Другие станут преемниками базовой модели iPhone 11.

В этом году презентация нового iPhone может состояться не в сентябре, как это происходило в последние годы, а немного позднее. Причина тому – коронавирус, который привел к падению спроса на гаджеты.

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