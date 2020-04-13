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Ситуация критическая: пожар возле ЧАЭС добрался до радиоактивных отходов

18:56
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Огонь бушует уже в двух километрах от хранилища

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине распространился до Припяти и подошел на расстояние двух километров от хранилищ с высокоактивными радиационными отходами "Подлесный".
"Ради забавы": названа причина пожара в запретной зоне вокруг ЧАЭС

Об этом написал в Facebook член общественного совета при государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

"Ситуация критическая. Зона горит. <...>Сейчас пожар достиг Припяти и находится в двух километрах против хранения радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены самые активные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самого Чернобыля", - сообщил он.

Лесной пожар в запретной зоне вокруг Чернобыля начался 4 апреля. Более 390 человек и 90 единиц техники до сих пор борются с возгоранием. Правоохранительным органам удалось установить личность человека, подозреваемого в поджоге. Это ранее судимый 27-летний украинец из села Раговка, по его словам, он поджег траву "ради забавы".

Видео пожара в запретной зоне вокруг Чернобыля

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