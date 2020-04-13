Ситуация критическая: пожар возле ЧАЭС добрался до радиоактивных отходов

Огонь бушует уже в двух километрах от хранилища
Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине распространился до Припяти и подошел на расстояние двух километров от хранилищ с высокоактивными радиационными отходами "Подлесный".
Об этом написал в Facebook член общественного совета при государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.
"Ситуация критическая. Зона горит. <...>Сейчас пожар достиг Припяти и находится в двух километрах против хранения радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены самые активные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самого Чернобыля", - сообщил он.
Лесной пожар в запретной зоне вокруг Чернобыля начался 4 апреля. Более 390 человек и 90 единиц техники до сих пор борются с возгоранием. Правоохранительным органам удалось установить личность человека, подозреваемого в поджоге. Это ранее судимый 27-летний украинец из села Раговка, по его словам, он поджег траву "ради забавы".
Видео пожара в запретной зоне вокруг ЧернобыляВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"