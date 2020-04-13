Директор Булановой затруднилась оценить состояние госпитализированной певицы

Лариса Рассказова уточнила, как именно артистка попала в больницу

Певица Татьяна Буланова, которая ранее была госпитализирована в Петербурге, проведет в больнице как минимум неделю. Об этом сообщила Лариса Рассказова, концертный директор артистки.

В настоящее время Буланову обследуют медики. Как уточнила Рассказова, у певицы было предынсультное состояние. Она отметила, что Буланова "вроде чувствует себя хорошо" (цитата по РИА Новости).

Ранее официальный представитель Булановой Константин Андреев сообщил, что певица попала в реанимацию одной из петербургских больниц с микроинсультом. Врачи тогда оценивали состояние Булановой как стабильное.

На прошлой неделе Буланова выходила на связь с поклонниками в своем инстаграме. Она просила их не выходить из дома и соблюдать режим самоизоляции.

"Сидим дома, готовим, убираемся. Приводим себя в порядок, отсыпаемся, отдыхаем. Верим и ждем. Всем хорошего настроения. Здоровья, не болейте. Дома безопаснее", - обратилась она к россиянам.

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