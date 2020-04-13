Списки медицинских работников уже переданы в Департамент транспорта

В Москве заработала бесплатная парковка для врачей и медицинского персонала, работающих с пациентами с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в Москве.

"Мы прекрасно понимаем, что основная нагрузка сейчас ложится на медицинских работников, и стараемся сделать все возможное, чтобы максимально облегчить и обезопасить им работу. Как одна из мер поддержки с сегодняшнего дня введена бесплатная парковка для медицинских сотрудников городских коронавирусных стационаров", - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Списки медицинских работников уже переданы в Департамент транспорта, так что дополнительно медикам ничего делать не нужно. При возникновении трудностей нужно обратиться на горячую линию Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-72-95.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с предложением установить новые доплаты врачам. За работу с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, медработники получат дополнительно от 25 до 80 тысяч рублей.

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