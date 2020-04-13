В России создали тест на коронавирус для кошек и собак

Средства диагностики скоро поступят в крупные города

Российские специалисты создали тест-систему для дигностики коронавирусной инфекции у животных.

Разработкой занималось научное учреждение Россельхознадзора - Федеральный центр охраны здоровья животных. Для проверки у кошек и собак будут брать оральные, назальные и другие пробы биологического материала, пишет ТАСС. Тесты скоро поступят в крупные города, а также в те субъекты, где есть международные аэропорты.

На фоне широкого распространения коронавируса существует определенный риск заражения животных, которые тесно контактируют с инфицированными людьми, рассказала советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано. В ближайшее время ведомство проведет порядка 10 тысяч исследований биоматериала животных на базе ветеринарных лабораторий.

До сих пор в России были разработаны только тест-системы для диагностики COVID-19 у людей.

Ранее китайские ветеринары сообщали, что кошки могут заболеть коронавирусом. Однако согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения животных, в настоящий момент отсутствуют какие-либо доказательства возможности инфицирования человека от животных.

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