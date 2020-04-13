В России разработали лекарство от COVID-19

Клинические испытания препарата для лечения пациентов с коронавирусом пройдут через 10-12 дней

Российская компания произвела первую партию препарата для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России с участием президента Владимира Путина.

"Мы планируем, что где‑то не позднее чем через 10‒12 суток этот препарат войдет в клинику, на клинические испытания, для того чтобы в том числе улучшить исходы по терапии заболеваний", - заявил министр.

По его словам, Минздрав также отслеживает ситуацию с возможным дефицитом лекарств. Так, в России установлены лимиты по 17 лекарственным препаратам, по которым необходимо держать на контроле остатки.

"Для того чтобы можно было ввезти препараты из стран, дополнительно не зарегистрированные на территории Российской Федерации, что, в общем, сегодня уже используется, мы отработали на выходных с Индией, которая заблокировала поставку лекарственных препаратов, ‒ получено пока устное подтверждение от компании, что она восстановит поставки. Поэтому мы думаем, что в этой ситуации это будет реально хорошим подспорьем", - рассказал Мурашко. Текстовую расшифровку с совещания опубликовала пресс-служба Кремля.

Ранее Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса.

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