Принц Гарри отказался от фамилии своей семьи

СМИ предположили, что герцог возьмет свою школьную фамилию
Принц Гарри решил отказаться от королевской фамилии после переезда в Калифорнию вместе со своей супругой Меган Маркл и сыном Арчи.
При регистрации туристической инициативы Travalyst в 2019 году, он назвался принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом, герцогом Сассекским. При этом свою фамилию Маунтбеттен-Виндзор (первая часть - фамилия матери принца Филиппа, вторая - фамилия королевы) в официальных документах не указал, пишет таблоид The Sun.
Ряд СМИ предположили, что Гарри может использовать фамилию Уэльский, которую носил во время учебы в школе и службе в армии.
В январе принц Гарри и Меган Маркл отказались от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности.
31 марта Гарри и Меган потеряли возможность представлять британскую королеву на разных мероприятиях и лишились титулов Их Высочеств. Теперь им придется самим платить за свою охрану и зарабатывать на жизнь. Сейчас супруги вместе с сыном Арчи живут в Калифорнии.
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