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Принц Гарри отказался от фамилии своей семьи

20:23
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

СМИ предположили, что герцог возьмет свою школьную фамилию

Принц Гарри решил отказаться от королевской фамилии после переезда в Калифорнию вместе со своей супругой Меган Маркл и сыном Арчи.
Принц Гарри и Меган Маркл покинули Канаду

При регистрации туристической инициативы Travalyst в 2019 году, он назвался принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом, герцогом Сассекским. При этом свою фамилию Маунтбеттен-Виндзор (первая часть - фамилия матери принца Филиппа, вторая - фамилия королевы) в официальных документах не указал, пишет таблоид The Sun.

Ряд СМИ предположили, что Гарри может использовать фамилию Уэльский, которую носил во время учебы в школе и службе в армии.

В январе принц Гарри и Меган Маркл отказались от привилегий и обязанностей старших членов  королевской семьи. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности.

31 марта Гарри и Меган потеряли возможность представлять британскую королеву на разных мероприятиях и лишились титулов Их Высочеств. Теперь им придется самим платить за свою охрану и зарабатывать на жизнь. Сейчас супруги вместе с сыном Арчи живут в Калифорнии.

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