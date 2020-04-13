Новак отметил ключевую роль Путина в достижении сделки ОПЕК+

Без российского президента она могла бы не состояться

Сделка ОПЕК+ могла бы не состояться без участия президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Как передает ТАСС, министр отметил ключевую роль главы государства в достижении сделки по нефти. Новак также сообщил, что общее сокращение добычи нефти в ближайшие два месяца может составить до 20 миллионов баррелей в сутки.

По словам главы Минэнерго, нефтяные компании России подтвердили и поддержали параметры сделки ОПЕК+. Нефтяники считают, что в ближайшие два месяца нужно предпринимать радикальные меры по снижению добычи.

12 апреля ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

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