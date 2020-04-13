Пять мест, где легче всего подхватить коронавирус 

Они являются мощным рассадником заразы

Медики перечислили места, где высока вероятность подхватить коронавирус.

Таких мест всего пять, сообщил врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. На пятом, последнем месте находится мусорка. После ее посещения обязательно нужно мыть руки.

Четвертое место досталось прогулке с домашним питомцем. Все дело в том, что животное может подцепить вирус на лапы и, придя домой, передать человеку.

На третьем месте – автозаправки. За пистолет каждый день берутся руками десятки человек. Поэтому лучше пользоваться бесконтактной заправкой.

На второе место эксперт поставил супермаркет. В магазинах редко кто соблюдает дистанцию 1,5-2 метра, а контакт с деньгами – дополнительный риск подхватить вирус, пишет газета "Аргументы и факты".

И наконец, самое опасное место – это аптеки. Практика показывает, что многие люди посещают их с уже существующими симптомами заболевания. Кроме того, здесь тоже существует проблема несоблюдения дистанции. Врач посоветовал ходить аптеки в непопулярное время и стараться не посещать их без крайней необходимости.

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