В Москве отменили салют в честь освобождения Вены

В этом году - юбилейные 75 лет

В Москве отменили салют в честь в честь 75-летия освобождения Вены от немецко-фашистских войск.

Праздничное мероприятие должно было состояться сегодня вечером, 13 апреля, на поклонной горе. Но из-за пандемии коронавируса Минобороны России приняло решение отменить фейерверк, передает ТАСС.

Были запланированы 24 залпа 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

13 апреля 1945 года в рамках Венской наступательной операции Красная армия освободила столицу Австрии от немецко-фашистских захватчиков. В ней приняли участие войска 2-го и 3-го Украинских фронтов.

"Брали опытом и решимостью": рассекречены документы об освобождении Вены

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"