Путин назвал недоработки в борьбе с COVID-19 преступной халатностью

Президент предупредил регионы об ответственности

О необходимости гибко и оперативно реагировать на изменение ситуации с коронавирусом заявил Владимир Путин в ходе совещания, посвященного борьбе с пандемией. Оно прошло в формате видеоконференции. Президент дал свою оценку эпидемиологической обстановке. Несмотря на отрицательную динамику, глава государства отметил, что в целом, стране удается предпринимать упреждающие меры, но их эффективность должна стать ещё выше.

О ситуации с распространением коронавируса в России Путину докладывают ежедневно. Данные. Статистика. Прогнозы, которые свидетельствуют о том, что пик эпидемии в России пока не пройден. А потому необходимо продолжать готовиться, говорит президент, прорабатывая все сценарии, в том числе и самый негативный.

"Ближайшие недели станут во многом определяющими, а значит, все наши действия: и профилактические меры на местах, и организация работы всей системы здравоохранения - должны быть выстроены оптимальным образом", - заявил Путин.

Нужно мобилизовать все ресурсы. Разворачивать коечный фонд, ставит задачу Путин. Обеспечить его квалифицированным медперсоналом, средствами защиты и необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ. Особенно это касается регионов, в большинстве которых пока не наблюдается серьезного роста числа заболевших. Но это лишь вопрос двух, трёх недель, утверждают специалисты.

"Это значит, что у них у всех есть еще запас времени. Но этот запас может быстро таять. Его нельзя расходовать бездумно. Он должен быть использован самым эффективным образом. Вот совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами России. И я еще раз хочу обратить на это внимание. Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность. Со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера", - предупредил Путин.

Примеры регионов, где ситуацию упустили, получив вспышку заболеваемости COVID-19, уже есть. И о них президенту известно. Хотя подавляющее число субъектов России все же воспринимаю ситуацию всерьез, готовясь к возможному росту числа заболевших. Впрочем, пока большая часть из них фиксируется именно в Москве и Московской области. И в ближайшие дни, считают специалисты, количество заболевших там будет только увеличиваться.

"Мы рассматривает эту неделю и начало следующей недели для Москвы и области, как период, в который, наверное, произойдет нарастание заболевания. Ну, и конечно нам очень хотелось бы, чтобы это нарастание превратилось в плато, и мы уже имели какую-то более или менее устойчивую тенденцию, за которой могли бы наблюдать и корректировать свои действия дальше", - заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

При этом столичные власти уже отмечают снижение числа госпитализаций с тяжелыми формами коронавируса. По словам Сергея Собянина, это свидетельствует о том, что тест-системы стали работать лучше. Теперь они с минимальным браком позволяют выявлять COVID-19 на ранней стадии. Однако это вовсе не значит, что все усилия по развертыванию дополнительного больничного фонда стоит ослабить или вообще свернуть.

"Принято мною решение дополнительно удвоить количество региональных коек, которые будут задействованы для этой системы. Это огромный объём, Владимир Владимирович. Около 30 тысяч коек. Это огромный объём, просто огромный объём. Но мы страхуемся, чтобы обеспечить нормальным медицинским обслуживанием тех, кто может заболеть коронавирусом", - сообщил мэр Москвы.

К этой работе в столице также подключили сорок поликлиник. Они будут оказывать помощь тем, кто болен коронавирусом в легкой форме. Эту идею президент поддержал, как и введение пропускной системы в Москве и области.

"Скажу сразу, эта работа идет не просто. На наш портал мы получили беспрецедентные кибератаки и количество ботов. Вместе с коллегами отрабатываем, чтобы эта система работала. Несмотря на сложности, в настоящее время уже выдано 900 тысяч пропусков. Около миллиона пропусков. Это огромный объем. Первый эффект, который мы сегодня видим - это снижение транспорта на дорогах. Примерно на 40 тысяч машин. И снижение передвигающихся метро и общественным транспортом", - заявил Собянин.

"Меры, которые введены городскими властями, считаю оправданными. Важно только, чтобы те технические, административные вопросы были до конца отработаны и функционировали эффективно. Чтобы это не создавало дополнительных проблем для граждан", - сказал президент.

Многие из них, и это нужно честно признать, призывы к добровольной изоляции не восприняли всерьез. Но только так, говорят специалисты, можно разорвать цепочки распространения коронавирусной инфекции. Снизить число заболевших, а значит и нагрузку на больницы и врачей. Сейчас, по словам президента, необходимо задействовать весь кадровый потенциал медицинских учреждений, а также профильных вузов и училищ.

"Естественно, что такие специалисты, также, как и их коллеги, должны получать все установленные доплаты за особые условия работы. Должны быть обеспечены и средствами индивидуальной защиты. Я знаю, что не всегда этого достаточно и здесь, конечно, нужны дополнительные меры для того, чтобы все эти дефициты устранить", - отметил Путин.

Для этого глава государства предложил создать федеральный резерв индивидуальных средств защиты и специального медицинского оборудования, чтобы в случае острой необходимости направить его туда, где это действительно нужно.

"Это крайне важно. Чтобы в любой момент было, где взять. И было чем защитить наших врачей, медицинских работников и сотрудников Роспотребнадзора, которые тоже постоянно работают в очагах", - подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вся система российского здравоохранения, подчеркнул президент, сейчас должна работать как единый механизм. Проблемы, конечно, есть. Однако, по словам Путина, ситуация с коронавирусом в России пока складывается гораздо лучше, чем в других странах. Мы в числе лидеров и по тестированию населения, и по разработке возможного лекарства от COVID-19. Клинические испытания одного препаратов, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, планируется начать в ближайшие три недели.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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