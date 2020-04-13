Путин обсудил с главой ВТБ поддержку бизнеса в условиях коронавируса

Банк начал предоставлять кредитные каникулы по ипотеке и автокредитам

Работу банковской системы в условиях распространения коронавируса Владимир Путин обсудил на встрече с главой ВТБ. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Андрей Костин информировал президента о работе с клиентами банка, пострадавшими в нынешней ситуации, в частности с гражданами, чей среднемесячный доход снизился на 30% и более. Так, с 31 марта ВТБ начал предоставлять кредитные каникулы по наиболее популярным продуктам – ипотеке, автокредитам, кредитам наличными. За первые десять дней апреля подобной льготой воспользовались 40 тысяч россиян.

По словам Костина, ВТБ также получил заявки на кредитные каникулы от малых и микропредприятий на 226 миллиардов рублей и уже одобрил заявки на 160 миллиардов. Кроме того, банк запустил собственные программы поддержки малого бизнеса, которому предоставляется отсрочка по платежам сроком до шести месяцев.

Владимир Путин обратил внимание главы ВТБ на необходимость усиления работы call-центров, повышения функциональности каналов интернет-доступа к банковским услугам и упрощения ряда процедур.

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