Собянин провел встречу с медэкспертами из Китая

Мэр отметил важность международного обмена опытом в борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин провёл встречу с делегацией медицинских экспертов из китайской провинции Хэйлунцзян. Они прибыли в столицу 11 апреля, чтобы поделиться опытом в борьбе с распространением эпидемии COVID-19.

За несколько дней делегация посетила больницу в Коммунарке, городскую клиническую больницу №15 имени Филатова и строящийся новый инфекционный стационар в поселении Вороновское, передает "ТВ Центр".

На встрече Сергей Собянин рассказал гостям из Китая, что президент ежедневно следит за ситуацией с распространением эпидемии в стране. А правительство работает как единый штаб и принимает своевременные и оперативные меры, чтобы предотвратить распространение вируса.

Мэр также поблагодарил экспертов за предоставление помощи нашей стране в виде лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования. В свою очередь, заместитель председателя Совета народных представителей провинции Хэйлунцзян рассказал, что в Китае удалось остановить распространение коронавируса и теперь страна переходит к восстановлению нормальной жизни. Сергей Собянин отметил важность международного опыта в борьбе с COVID-19.

"Очень важен международный опыт в борьбе с коронавирусом. Мы детально изучили, всё, что делалось в Китае, изучили ваши рекомендации, книги и очень благодарны, что Москва сегодня во многом знает, что делать, благодаря той проблеме, что была в своё время в Ухане, в Китае. Это очень, очень важный, хотя и трудный опыт. Мы восхищены мужеством китайского народа, восхищены той организацией - жесткой, быстрой и своевременной - со стороны органов государственной власти Китая. То, что вы победили, или по крайней мере приостановили распространение коронавируса, свидетельствует о том, что проявили высокий уровень организационных способностей, высокий уровень медицины. И мы теперь учимся у вас и надеемся, что ваш опыт будет очень полезен не только для Москвы, но и для других городов мира. Меры, которые мы в своё время приняли, позволили выиграть несколько недель в распространении коронавируса и в Москве и в стране в целом и это очень важный период времени, который дал нам возможность полноценно подготовиться", - сказал Собянин.

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