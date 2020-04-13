Более 6 тысяч москвичей лечатся от коронавируса дома

Более 6 тысяч человек лечатся от коронавируса дома

В Москве более шести тысяч человек, у которых диагностировали коронавирус в легкой форме, проходят лечение на дому.

Число ухудшений состояния минимально, однако, если такое происходит, то врачи немедленно госпитализируют больного, сообщили ТАСС в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Для тех, кому определено лечение на дому, работает центр телемедицины. Врачи круглосуточно консультируют пациентов, обсуждают симптомы и дают рекомендации. Пациенты в обязательном порядке подписывают информированное согласие о том, что они обязуются не выходить из дома и соблюдать предписания врачей", - объяснили в департаменте здравоохранения.

На сегодняшний день в Москве выявлено 11 513 заболевших коронавирусом. 837 выздоровели, 82 скончались.

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