ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 6 тысяч москвичей лечатся от коронавируса дома

22:04
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Более 6 тысяч человек лечатся от коронавируса дома

В Москве более шести тысяч человек, у которых диагностировали коронавирус в легкой форме, проходят лечение на дому.

Число ухудшений состояния минимально, однако, если такое происходит, то врачи немедленно госпитализируют больного, сообщили ТАСС в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Для тех, кому определено лечение на дому, работает центр телемедицины. Врачи круглосуточно консультируют пациентов, обсуждают симптомы и дают рекомендации. Пациенты в обязательном порядке подписывают информированное согласие о том, что они обязуются не выходить из дома и соблюдать предписания врачей", - объяснили в департаменте здравоохранения.

На сегодняшний день в Москве выявлено 11 513 заболевших коронавирусом. 837 выздоровели, 82 скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Больная молодая пара лечится дома
Больная молодая пара лечится дома
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.