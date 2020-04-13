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Тяжелобольная Заворотнюк поблагодарила за поддержку

22:51
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

У актрисы появился веский повод прервать молчание

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжелым заболеванием, вышла на связь спустя долгое время.
Анастасии Заворотнюк — 49: интересные факты из жизни актрисы

Звезда не появлялась в социальных сетях последние три месяца. Повод прервать молчание веский – 13 апреля Татьяне Навке, ее близкой подруге и коллеге мужа-фигуриста Петра Чернышева, исполнилось 45 лет.

"Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку!", - написала Заворотнюк в Instagram.

В комментариях поклонники Заворотнюк бросились желать здоровья самой Анастасии, практически позабыв про именинницу.

"Здоровья тебе, Настенька!!!!", - пожелала chernichuk.smail.ru

"Присоединюсь к поздравлениям! Анастасия, поскорее поправляйтесь! Мы все очень скучаем по Вам! И очень переживаем за Вас! Держитесь и выздоравливайте!", - написала lerika_klober.

"Настюша, очень хочу, чтобы все плохое осталось в прошлом. Впереди пусть будет долгая и счастливая жизнь. Здоровья Вам", - отметил пользователь с ником 240817v5.

Сейчас Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым заболеванием. Слухи о ее недуге появились в конце лета 2019 года. По данным СМИ, у актрисы рак.

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