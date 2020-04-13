ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Буланова показала перепуганным фанатам фото с больничной койки

22:44
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Ранее появилась информация об инсульте певицы

Певица Татьяна Буланова нарушила молчание и опубликовала первую фотографию после госпитализации. Ранее поползи слухи, что артистка перенесла инсульт.

Директор Булановой затруднилась оценить состояние госпитализированной певицы
Представитель Татьяны Булановой выступил с заявлением о её здоровье

Буланова заверила поклонников, что с ней все хорошо. Певица действительно находится в больнице, однако после непродолжительного лечения и дополнительных обследований она сможет покинуть клинику.

На новом снимке можно увидеть ужин Булановой в больнице. На фото видно, что певица лежит в кровати. Подпись к нему гласит:

- А в турме щас ууужин!Макакроооны!)))с"джентльмены удачи"спасибо всем,кто неравнодушен и переживает за мое здоровье!!!!!!Уже все хорошо!Сейчас в больничке,немного обследуют и подлечат!Берегите свое здоровье!!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Татьяна Буланова (@buslya) on

Ранее фанаты Булановой не на шутку перепугались из-за сообщений о причинах госпитализации артистки. СМИ до этого ставили страшные диагнозы. Однако все это позади - и теперь народ массово шлет Булановой слова поддержки.

- Боже моооой!!! Что с Вами было??? Всегда любила и люблю Вас!

- Здоровья!!! А то по телевизору напугали…

- Приятного аппетита) Больше не болейте!!

- Выздоравливайте, Татьяна! Очень переживаем за Вас.

Видео: фильм-концерт "Татьяна Буланова. Не бойтесь любви"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Татьяна Буланова
Татьяна Буланова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.