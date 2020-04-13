Буланова показала перепуганным фанатам фото с больничной койки

Ранее появилась информация об инсульте певицы

Певица Татьяна Буланова нарушила молчание и опубликовала первую фотографию после госпитализации. Ранее поползи слухи, что артистка перенесла инсульт.

Буланова заверила поклонников, что с ней все хорошо. Певица действительно находится в больнице, однако после непродолжительного лечения и дополнительных обследований она сможет покинуть клинику.

На новом снимке можно увидеть ужин Булановой в больнице. На фото видно, что певица лежит в кровати. Подпись к нему гласит:

- А в турме щас ууужин!Макакроооны!)))с"джентльмены удачи"спасибо всем,кто неравнодушен и переживает за мое здоровье!!!!!!Уже все хорошо!Сейчас в больничке,немного обследуют и подлечат!Берегите свое здоровье!!!

Ранее фанаты Булановой не на шутку перепугались из-за сообщений о причинах госпитализации артистки. СМИ до этого ставили страшные диагнозы. Однако все это позади - и теперь народ массово шлет Булановой слова поддержки.

- Боже моооой!!! Что с Вами было??? Всегда любила и люблю Вас! - Здоровья!!! А то по телевизору напугали… - Приятного аппетита) Больше не болейте!! - Выздоравливайте, Татьяна! Очень переживаем за Вас.

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