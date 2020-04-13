Буланова показала перепуганным фанатам фото с больничной койки

Ранее появилась информация об инсульте певицы
Певица Татьяна Буланова нарушила молчание и опубликовала первую фотографию после госпитализации. Ранее поползи слухи, что артистка перенесла инсульт.
Буланова заверила поклонников, что с ней все хорошо. Певица действительно находится в больнице, однако после непродолжительного лечения и дополнительных обследований она сможет покинуть клинику.
На новом снимке можно увидеть ужин Булановой в больнице. На фото видно, что певица лежит в кровати. Подпись к нему гласит:
- А в турме щас ууужин!Макакроооны!)))с"джентльмены удачи"спасибо всем,кто неравнодушен и переживает за мое здоровье!!!!!!Уже все хорошо!Сейчас в больничке,немного обследуют и подлечат!Берегите свое здоровье!!!
Ранее фанаты Булановой не на шутку перепугались из-за сообщений о причинах госпитализации артистки. СМИ до этого ставили страшные диагнозы. Однако все это позади - и теперь народ массово шлет Булановой слова поддержки.
- Боже моооой!!! Что с Вами было??? Всегда любила и люблю Вас!
- Здоровья!!! А то по телевизору напугали…
- Приятного аппетита) Больше не болейте!!
- Выздоравливайте, Татьяна! Очень переживаем за Вас.
Видео: фильм-концерт "Татьяна Буланова. Не бойтесь любви"Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"