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Почему Запад пытается принизить роль СССР во Второй мировой войне

08:47
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Когда концепция искажения событий исчерпает себя?

Попытки обесценить роль нашей страны во Второй мировой войне все чаще возникают на Западе. Почему активный пересмотр фактов прошлого начался именно сейчас? Кто вовлечен в профессиональную деятельность по фальсификации истории?

В программе "События. 25-й час" на вопросы Алексея Фролова ответил доктор исторических наук Алексей Плотников.

"Главный концепт западной историографии – это попытка обвинить нас в соучастии в развязывании Второй мировой войны", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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