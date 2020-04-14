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Мошенники начали продавать бесплатные пропуска для перемещения по Москве

08:22
  • вторник
  • 14 апреля 2020

В ситуацию вмешалась Генпрокуратура

Переведите 5 тысяч рублей – и ходите, где хотите. Цены, впрочем, разные - в интернете появились предложения от неких деятелей, которые обещают – за деньги, разумеется, оформить пропуск для передвижения по столице. Справки от врача для обязательных прогулок, разрешение на деятельность индивидуального предпринимателя, справка с работы. Хотите курьером поработать – да хоть круглые сутки.
В Москве выдали около миллиона пропусков для передвижения по городу

Телеграм-каналы не остались в стороне.  На видео даже показывают некий пропуск, который дает право, кажется, на все. Такие бумажки обещают изготовить без анкет и заявлений - нужен только скан паспорта. В чьи руки он попадет – можно только догадываться.

Сколько просят? По-разному – справка для прогулок по Москве - 3000 рублей, перемещение по регионам России оценивают в 3500 рублей, пропуск для въезда в Москву и Санкт-Петербург - 4000.

В ситуацию уже вмешалась Генпрокуратура, потребовав закрыть сайты с информацией о продаже пропусков. Представители Московского правительства напоминают – пропуска получают бесплатно. Без всяких посредников. За подобный бизнес можно легко получить не только штраф, но и уголовную статью.

Например, один из героев, продававший справки недорого в Санкт-Петербурге, сам занимался производством изделий из дерева. Но решил подзаработать на липовых справках. В справке указал, что печет хлеб, это ж продукты для жизнеобеспечения в период карантинных мер. Бумажка разрешала свободно перемещаться по городу. Много продать не успел. Поймали.

Не ведитесь на эти обещания! В Москве справку легко получить через портал mos.ru. Туда и обращаемся.

А что касается этих объявлений: в действительности все не так, как на самом деле.

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