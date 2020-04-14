Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2 миллиона

Тяжелая ситуация в США, Италии и Франции

Число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 миллиона 19320 человек. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на сайт Университета Джона Хопкинса. Умерших уже более 119 тысяч человек, выздоровели почти 450 тысяч.

Президент Франции, которая в пятерке лидеров по числу инфицированных, заявил, что в стране до 11 мая продлевается режим самоизоляции, а массовые мероприятия под запретом до середины июля.

Больше всего жертв среди европейских стран - в Италии, свыше 20 тысяч. Там продолжают работать российские военные врачи. В полевом госпитале, который развернут в Бергамо, уже приняли 30 пациентов, восемь из них вылечили. Также наши специалисты проводят дезинфекцию. В Ломбардии обеззаражены 59 зданий и 45 тысяч квадратных метров дорог.

Самая сложная ситуация на планете по-прежнему в США - инфицированных там 582 тысячи. Однако в Нью-Йорке и других городах впервые с начала эпидемии сократилось количество госпитализированных за сутки. О том, что пик пандемии в Соединенных Штатах пройден, поспешил заявить Дональд Трамп.

"У меня было много обсуждений с моей командой и ведущими экспертами, и мы очень близки к завершению плана по открытию нашей страны, надеюсь, даже с опережением графика, и это очень важно. Мы скоро завершим работу над новыми рекомендациями, и предоставим губернаторам информацию, необходимую им для безопасного открытия своих штатов", - сказал Трамп.

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