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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2 миллиона

08:13
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Тяжелая ситуация в США, Италии и Франции

Число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 миллиона 19320 человек. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на сайт Университета Джона Хопкинса. Умерших уже более 119 тысяч человек, выздоровели почти 450 тысяч.  
Пять мест, где легче всего подхватить коронавирус 

Президент Франции, которая в пятерке лидеров по числу инфицированных, заявил, что в стране до 11 мая продлевается режим самоизоляции, а массовые мероприятия под запретом до середины июля.

Больше всего жертв среди европейских стран - в Италии, свыше 20 тысяч. Там продолжают работать российские военные врачи. В полевом госпитале, который развернут в Бергамо, уже приняли 30 пациентов, восемь из них вылечили. Также наши специалисты проводят дезинфекцию. В Ломбардии обеззаражены 59 зданий и 45 тысяч квадратных метров дорог.

Самая сложная ситуация на планете по-прежнему в США - инфицированных там 582 тысячи. Однако в Нью-Йорке и других городах впервые с начала эпидемии сократилось количество госпитализированных за сутки. О том, что пик пандемии в Соединенных Штатах пройден, поспешил заявить Дональд Трамп.

"У меня было много обсуждений с моей командой и ведущими экспертами, и мы очень близки к завершению плана по открытию нашей страны, надеюсь, даже с опережением графика, и это очень важно. Мы скоро завершим работу над новыми рекомендациями, и предоставим губернаторам информацию, необходимую им для безопасного открытия своих штатов", - сказал Трамп.

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