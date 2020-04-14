Как в Сирии борются с коронавирусом

В Дейр-эз-Зоре открыли cпецотделение для больных COVID-19

Меры по сдерживанию распространения COVID-19 усиливают в Арабской Республике. Идет дезинфекция госучреждений, общественных мест и городских улиц, продлен запрет на проведение культурно-массовых мероприятий. В одной из больниц сирийского Дейр-эз-Зора открылось специальное отделение для приема инфицированных коронавирусом. Палаты интенсивной терапии оборудованы аппаратами ИВЛ.

Подробнее – в репортаже Павла Прокопенко

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