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30 погибших: по США пронесся разрушительный торнадо (видео)

09:06
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Сейчас коммунальные службы устраняют последствия стихии

Торнадо, которые обрушились на юг США, унесли жизни более 30 человек. Около миллиона остались без электричества, передает "Газета.Ru".

В четырёх штатах - Алабаме, Джорджии, Луизиане и Миссисипи - введён режим чрезвычайной ситуации. Президент Дональд Трамп пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Смерчи, скорость которых местами превышала 300 километров в час, пронеслись по югу страны в понедельник. Ветер срывал крыши и разрушал строения, переворачивал автомобили, вырывал с корнем деревья. Синоптики отметили - настолько мощных торнадо в США не было уже 8 лет.

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