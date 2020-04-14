30 погибших: по США пронесся разрушительный торнадо (видео)

Сейчас коммунальные службы устраняют последствия стихии

Торнадо, которые обрушились на юг США, унесли жизни более 30 человек. Около миллиона остались без электричества, передает "Газета.Ru".

В четырёх штатах - Алабаме, Джорджии, Луизиане и Миссисипи - введён режим чрезвычайной ситуации. Президент Дональд Трамп пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Смерчи, скорость которых местами превышала 300 километров в час, пронеслись по югу страны в понедельник. Ветер срывал крыши и разрушал строения, переворачивал автомобили, вырывал с корнем деревья. Синоптики отметили - настолько мощных торнадо в США не было уже 8 лет.

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