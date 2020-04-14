Парадоксы самоизоляции: врачей удивила ситуация с коронавирусом в Москве

Столица по индексу самоизоляции занимает восьмое место

Ситуация с коронавирусом в Москве вызывает удивление у медиков. Индекс самоизоляции в столице понижается, несмотря на данные о росте числа зараженных и летальных исходов.

Президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов отметил: когда карантинные меры в столице только объявили, москвичи продемонстрировали дисциплинированность, они строго соблюдали режим всеобщей самоизоляции. Индекс тогда превышал 4 балла.

Однако, когда число заболевших COVID-19 и умерших от коронавируса в столице стало расти, индекс самоизоляции начал стремительно падать. "Это вообще парадоксальная ситуация", — сказал Ачкасов в эфире телеканала "Россия 1".

Как сообщили в оперштабе по борьбе с распространением заболевания, в Москве зарегистрировано 18 328 случаев заражения. Умерших с COVID-19 - 95 человек. 1470 пациентов выздоровели.

Москва по индексу самоизоляции занимает восьмое место среди городов-миллионников. Первое место с 4 баллами занимает Пермь. По данным сервиса Яндекс.Карты, за последние сутки в столице индекс самоизоляции повышался ночью - до 4,9 баллов. Однако днем показатель падает до 3 баллов – то есть на улице много людей.

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