В Москве умерли 13 человек с коронавирусом. Самому молодому — 29 лет

Большинство страдали сопутствующими заболеваниями

По данным оперативного штаба, в России за прошлые сутки коронавирус выявили ещё у 2558 человек в 62 регионах. Наибольшее число заболевших в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Тверской области, передает "ТВ Центр".

Скончались 18 пациентов, 179 человек выздоровели. Всего в стране 18328 зараженных, вылечились - 1470 человек. В Роспотребнадзоре сообщили, проведено свыше 1 миллиона 300 тысяч тестов. Под постоянным наблюдением медиков из-за подозрения на COVID-19 находятся более 140 тысяч человек.

Минувшей ночью стало известно, что в Москве скончались еще 13 человек с подтвержденным коронавирусом. Самому младшему - всего 29 лет. Это девушка с синдромом Дауна. Большинство умерших имели сопутствующие заболевания — хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз. Пятеро страдали сахарным диабетом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"