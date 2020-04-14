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В Москве умерли 13 человек с коронавирусом. Самому молодому — 29 лет

08:23
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Большинство страдали сопутствующими заболеваниями

По данным оперативного штаба, в России  за прошлые сутки коронавирус выявили ещё у 2558 человек в 62 регионах. Наибольшее число заболевших в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Тверской области, передает "ТВ Центр".

Скончались 18 пациентов, 179 человек выздоровели. Всего в стране 18328 зараженных, вылечились - 1470 человек. В Роспотребнадзоре сообщили, проведено свыше 1 миллиона 300 тысяч тестов. Под постоянным наблюдением медиков из-за подозрения на COVID-19 находятся более 140 тысяч человек.

Минувшей ночью стало известно, что в Москве скончались еще 13 человек с подтвержденным коронавирусом.  Самому младшему - всего 29 лет. Это девушка с синдромом Дауна.  Большинство умерших имели сопутствующие заболевания — хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз. Пятеро страдали сахарным диабетом.

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