Погода поможет москвичам соблюдать режим самоизоляции

В такой дождь не разгуляешься

Погода в Москве поможет жителям столицы соблюсти режим самоизоляции. В такой облачный и дождливый день разве что по неотложным делам можно выходить из дома. Хотя на улице довольно тепло.

"Мы ожидаем сегодня в Москве облачную погоду, временами дождь. Температура воздуха в мегаполисе 8-10 градусов тепла. По области - от 6 до 11 градусов тепла", - сказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Ветер в столице западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и к вечеру составит 740 миллиметров ртутного столба - это примерно на 8 миллиметров ниже нормы. Утром столбики термометров в Москве показывали 10 градусов выше ноля. Однако в течение дня, по прогнозу эксперта, температура будет понижаться, передает РИА Новости.

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