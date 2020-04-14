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Погода поможет москвичам соблюдать режим самоизоляции

08:51
  • вторник
  • 14 апреля 2020

В такой дождь не разгуляешься

Погода в Москве поможет жителям столицы соблюсти режим самоизоляции. В такой облачный и дождливый день разве что по неотложным делам можно выходить из дома. Хотя на улице довольно тепло.
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"Мы ожидаем сегодня в Москве облачную погоду, временами дождь. Температура воздуха в мегаполисе 8-10 градусов тепла. По области - от 6 до 11 градусов тепла", - сказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Ветер в столице западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и к вечеру составит 740 миллиметров ртутного столба -  это примерно на 8 миллиметров ниже нормы. Утром столбики термометров в Москве показывали 10 градусов выше ноля. Однако в течение дня, по прогнозу эксперта, температура будет понижаться, передает РИА Новости.

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