Коронапсихоз довел россиян до психиатров

Количество обращений к этим специалистам выросло на треть

Россияне стали чаще обращаться к психиатрам после начала распространения коронавируса в стране. Специалисты фиксируют рост обращений на 30-40%. Среди них преобладают люди с коронапсихозом.

Под этим термином понимается реактивное состояние, паника, которая возникла в экстремальной жизненной ситуации, объясняет завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович. Большинство обратившихся к психиатрам озабочены потерей работы и средств к существованию, сказал он газете "Известия".

Кроме того, за последние месяцы возросло число мужчин, которые звонят на горячие линии психологической помощи. Теперь их гораздо больше, чем женщин. Мужчины жалуются не только на экономические трудности, но и на усталость от семьи или партнера, сложность контроля своих эмоций в ситуации заточения.

На ухудшение психического здоровья россиян больше влияет тревожный информационный фон, чем реальные экономические проблемы, уверен Шмилович. Тем не менее, уже сейчас врачи отмечают большое число случаев, когда проблемы с психикой начинаются у совершенно до этого здоровых людей.

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