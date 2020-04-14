Минобороны завершает строительство медицинского центра в Калининграде

Его сдадут в конце месяца

Министерство обороны завершает строительство многофункционального медицинского центра в Калининграде. Он будет сдан в эксплуатацию уже в конце апреля, передает "ТВ Центр".

Комплекс рассчитан на 100 мест и будет оснащен самой современной техникой - компьютерными томографами, оборудованием для анестезиологии, эндоскопии и аппаратами ИВЛ. Общая площадь центра - более 17 тысяч квадратных метров.

Еще один подобный объект возводится в Омске. Он уже готов наполовину. Там трудятся 500 строителей и десятки единиц техники. Работы ведутся круглосуточно. До 15 мая по указу Владимира Путина в стране должны появиться 16 таких медицинских центров.

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