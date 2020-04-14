КНДР запустила ракеты класса "воздух-земля"

Они пролетели более 100 километров

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет типа "воздух-земля". Как сообщают "Известия" со ссылкой на агентство Рёнхап, снаряды выпустили истребители ВВС КНДР. Ракеты пролетели около 150 километров и упали в акватории Японского моря.

Южная Корея следит за ситуацией, военные страны сохраняют режим повышенной готовности. Предыдущие испытания новых тактических управляемых ракет, на которых присутствовал Ким Чен Ын, состоялись в конце марта.

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