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В День Победы пилоты выстроят цифру "75" в небе над Ростовом

09:49
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Всего в параде 9 Мая примут участие 45 самолетов и вертолетов

В небе над Ростовом-на-Дону в День Победы появится символическая цифра "75". К тренировкам уже приступили экипажи истребителей СУ-30СМ и штурмовиков СУ-25СМ3 Южного военного округа, передает "ТВ Центр".

Полеты выполняются на минимальных дистанциях, при этом скорость самолетов составляет 500 километров в час. К тренировкам допущены лучшие летчики, прошедшие тщательный отбор в своих воинских частях.

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