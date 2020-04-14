Россиянам объяснили, как питаться в режиме самоизоляции

Рекомендации опубликовал Роспотребнадзор

Россиянам объяснили, как правильно питаться в режиме самоизоляции. Принимать пищу надо часто, но маленькими порциями, публикует Роспотребнадзор рекомендации Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи.

Эксперты советуют ограничить употребление жиров, сахара, газированных напитков и соков, мучного. А вот витаминов и продуктов с пониженной калорийностью можно употреблять побольше.

"Питаться необходимо чаще и малыми порциями. Для этого следует распределить ежедневное меню на три основных приема пищи и один-два перекуса", - пишут специалисты.

Рекомендовано отказаться от жирного мяса, жирных сортов сыра. И, конечно же, никакого фаст-фуда, чипсов и майонезов.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения. Умерли 148 человек, 1 470 пациентов выздоровели.

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