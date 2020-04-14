Лера Кудрявцева потеряла третьего ребенка: "Организм был ослаблен ЭКО"

О беременности телеведущая узнала на втором месяце

Лера Кудрявцева призналась, что была беременна в третий раз, но потеряла ребенка. Это произошло еще в 2018 году, сразу после рождения дочери Марии.

Кудрявцева рассказала, что она пошла к врачу, когда появились боли в спине и начало тянуть живот. Гинеколог на осмотре сообщил ей радостную новость — телеведущая уже два месяца, как в положении.

"Посчитали так: если смогу выносить, то будет замечательно. Но так получилось, что не вышло", — рассказала телеведущая. Ее слова приводит портал EG.RU ("Экспресс-газета").

Ребенок мог стать третьим у Кудрявцевой, но выносить его она не смогла. Ведущая призналась, что организм был ослаблен из-за процедуры ЭКО и предыдущей беременности, которая сложно протекала.

Лера Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который младше нее на 16 лет, напоминают Дни.ру. Однако знаменитость не исключает, что они могут расстаться.

Видео: Лера Кудрявцева и Игорь Макаров в программе "Старшие жены"

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