ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лера Кудрявцева потеряла третьего ребенка: "Организм был ослаблен ЭКО"

09:30
  • вторник
  • 14 апреля 2020

О беременности телеведущая узнала на втором месяце

Лера Кудрявцева призналась, что была беременна в третий раз, но потеряла ребенка. Это произошло еще в 2018 году, сразу после рождения дочери Марии.

Кудрявцева рассказала, что она пошла к врачу, когда появились боли в спине и начало тянуть живот. Гинеколог на осмотре сообщил ей радостную новость — телеведущая уже два месяца, как в положении.

"Посчитали так: если смогу выносить, то будет замечательно. Но так получилось, что не вышло", — рассказала телеведущая. Ее слова приводит портал EG.RU ("Экспресс-газета").

Ребенок мог стать третьим у Кудрявцевой, но выносить его она не смогла. Ведущая призналась, что организм был ослаблен из-за процедуры ЭКО и предыдущей беременности, которая сложно протекала.

Лера Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который младше нее на 16 лет, напоминают Дни.ру. Однако знаменитость не исключает, что они могут расстаться. 

Видео: Лера Кудрявцева и Игорь Макаров в программе "Старшие жены"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.