За сутки в России скончались 22 человека с коронавирусом

Новые случаи заболевания выявлены в более чем 50 регионах

Число заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось на 2 тысячи 774 человека. Случаи зафиксированы в 51-ом регионе, передает "ТВ Центр".

Согласно последним данным Оперативного штаба, скончались 22 человека, вылечились 224. 21 тысяча 102 инфицированных выявлены за весь период. 1694 пациента выздоровели.

Как сообщает Роспотребнадзор, под постоянным медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 133 тысячи человек. Только за сутки было проведено свыше 66 тысяч тестов.

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