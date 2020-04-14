Москвичам выдали около 2 млн разрешений для передвижения по городу

Получить код можно тремя способами

Наибольшее количество заразившихся коронавирусом в Москве. Диагноз подтвердился ещё у тысячи 489 человек, 179 выздоровели. Это данные Оперштаба. Всего в столице более 13 тысяч инфицированных, вылечились 1016 пациентов. С завтрашнего дня передвигаться по городу можно будет только при наличии цифрового пропуска. Около двух миллионов москвичей уже оформили такие разрешения.

Полицейские посты взяли в кольцо Москву. Это гарантия, что въезжают в столицу только по уважительной причине. Те, кто живут здесь или работают. На МКАДе проверяют почти каждого. Но найти лазейки некоторые пока все же пытаются, передает "ТВ Центр".

Это необходимые меры. Вирус гуляет по столице. И часто способствуют быстрому распространению инфекции люди – несознательные, не готовые верить, что коснуться это может и их. И власти решили постепенно вводить электронную систему для контроля и передвижения людей во время эпидемии. Некоторые водители еще вчера смогли получить специальный пропуск.

Пока такой документ нужен только тем, кто передвигается на личном или общественном транспорте. А также тем, кто собирается воспользоваться услугами такси. Для поездки нужен специальный код. Его надо сохранить, записать или сфотографировать. И показать сотруднику полиции. Получить код можно тремя способами.

На сайте столичной мэрии – мос.ру в личном кабинете. Отправить СМС на номер 7377 или позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77. При оформлении система потребует указать цель передвижения. Это может быть поездка на работу, посещение медицинской организации или для иных целей.

Например, в магазин, в аптеку или на дачу. И если первые могут получить электронный код на весь период карантина, то для вот таких не экстренных передвижений код будет действовать всего раз. Кто нарушит эти простые правила, будет оштрафован. Причем, не единожды. Если нарушителя попросят вернуться к месту проживания, а тот откажется и поедет дальше, то при следующей остановке, он будет оштрафован еще раз. При этом штраф водитель сможет получать даже несколько раз в день. Уже с завтрашнего дня электронный пропуск станет вторым паспортом для тех, кто захочет посетить столицу.

Работать полицейские будут круглосуточно. Как и коммунальные службы. Полным ходом в столице идет дезинфекция. Грузовые машины распыляют на дороги специальные растворы. Рабочие тщательно отмывают поручни, стены. И так раз за разом, весь день.

Большую стирку устроили и под землей. По ночам, когда поезда не ходят, промывочные машины обрабатывают перегоны между тоннелями, дезинфицируют вагоны и станции, тщательно убирают и моют поезда. Причем, в связи с тем, что на некоторых станциях пассажиропоток резко сократился - большинство москвичей все же остаются дома - с сегодняшнего дня закрыли некоторые вестибюли. Но это не повлияло на работу поездов. Войти или выйти можно через другие двери. Такие эффективные меры следом за Москвой вводят и другие российские регионы. И хоть меры эти не все пока воспринимают, как необходимые, стоит к ним отнестись ответственно. А ведь каждый может сейчас внести свой вклад в борьбу с пандемией. Лишь соблюдая правила гигиены - мыть руки, а еще оставаться дома. Это же так не сложно, но так важно.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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