В России проходят масштабные рейды по соблюдению режима самоизоляции

Власти настоятельно призывают граждан оставаться дома

Вслед за Москвой контроль за режимом самоизоляции усиливают и в других российских регионах. Масштабные рейды полиции проходят в Рязанской и Иркутской областях. А в Приморье, где продолжают действовать ограничительные меры, некоторые школьники снова сели за парты. Конечно, соблюдая все меры предосторожности.

Кажется, в таком приподнятом настроении уроки в школе села Заречное Приморского края не начинаются даже 1 сентября. Рады педагоги, довольны ученики. Дистанционное обучение никогда не заменит живое общение.

Перед началом занятий - обязательная проверка температуры, уроки по 30 минут, нахождение в классе - только в масках. Возобновили занятия в крае не все школы, передает "ТВ Центр".

Но режим самоизоляции в Приморском крае пока не отменен. Власти настоятельно призывают граждан, особенно пожилых, оставаться дома. Помощь пенсионерам оказывают волонтеры, в том числе члены общественного совета при краевой полиции. Доставляют продукты и лекарства, а еще советуют: не открывайте мошенникам, которые активизировались в это непростое время.

В условиях повышенной готовности в регионах - усиленные патрули полиции. В Иркутске общественный транспорт проверяют на выполнение мер дезинфекции. У граждан интересуются целью поездки и выдают предписания о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Масштабный рейд в течение нескольких дней проводили сотрудники полиции в Рязанской области. Примечательно, что тех, кто не соблюдает режим самоизоляции, выявили не так уж и много. Зато в отношении 1200 водителей составили протоколы за нарушение правил дорожного движения. Еще более суровые санкции ждут 36 нетрезвых водителей. В управлении МВД по Рязанской области недоумевают: люди знают об усилении контроля, но все равно нарушают.

А вот жительница Оренбурга о последствиях своих действий, говорит, что не знала. В соцсети женщина разместила недостоверную информацию о правилах передвижения транспорта по области. В ходе мониторинга интернета сообщение было отслежено. Нарушительницу ждет солидный штраф.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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