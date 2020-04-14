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На опустевших улицах Парижа разгуливают олени

12:19
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Во Франции сейчас тяжелая ситуация с коронавирусом

По числу заболевших в мире за США со значительным отрывом следуют европейские страны – Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания. Причём, во Франции карантин продлён почти на месяц - до 11 мая. О причинах такого решения сообщил президент Макрон.
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2 миллиона

На опустевших улицах Парижа гуляют олени. Месяц Франция живет в режиме самоизоляции. И будет жить еще как минимум столько же. Карантин продлен до 11 мая, передает "ТВ Центр".

В обращении к нации Эммануэль Макрон признается: страна не была готова к эпидемии. Ее наступление проморгали. Но теперь вся экономика встала "на военные рельсы". Шефы лучших ресторанов Парижа готовят обеды для больниц. Парфюмерные заводы перешли на производство антисептика. А во французских ателье шьют медицинские халаты.

Здесь производят шедевры haut couture для лучших французских домов моды. Но сейчас все отложено в сторону. 7 дней в неделю. 11 часов в день все - от закройщиков до швей - работают над одной модной коллекцией. Вот она - вся белая. В день здесь отшивают по полторы тысячи защитных костюмов.

Через 4 недели, надеются власти, хаос наконец удастся взять под контроль. С 11 мая будут постепенно открываться детские сады и школы. Смогут возобновить работу часть компаний. Однако рестораны, отели, театры и музеи пока останутся закрытыми. На замке по-прежнему решено оставить и границы Пятой Республики.  В страну до особого распоряжения правительства запрещен въезд гражданам неевропейских государств.

Франция сейчас третья в Европе по скорости распространения коронавируса. Хуже всего ситуация в Испании. Там почти 170 тысяч инфицированных. Власти уверяют: пик эпидемии пройден. Но карантин отменять слишком рано. В Италии наконец зафиксировали спад заболеваемости. Но число летальных исходов вновь выросло. Итальянским медикам продолжают помогать российские специалисты. А накануне в страну прибыла делегация кубинских врачей.

Уже известно: Италия будет жить в режиме ЧС до конца июля.  Вполне возможно, что до этого времени продлят и ограничения на перемещения внутри Шенгенской зоны. Пока по предложению Брюсселя границы между странами ЕС останутся закрытыми вплоть до середины мая.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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