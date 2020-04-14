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ОНФ запустил Центр поддержки граждан по трудовым вопросам

12:16
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Проконсультироваться можно бесплатно

В России на период пандемии открывается Центр поддержки граждан по трудовым вопросам. Его запустил Общероссийкий народный фронт.

Проконсультироваться по поводу перевода на удаленный режим работы, узнать, как действовать в случае незаконного увольнения или нарушения других прав можно бесплатно. Помощь оказывают профессиональные юристы, передает "ТВ Центр".

Без дела не остались и студенты - для них работает платформа "Профстажировки 2.0". Где работодатели ставят задачи, а молодые люди предлагают свои решения. Самые успешные получают приглашение на стажировку. Механизм востребованный.

"Работодатели получают и идеи для развития своих компаний, и талантливых молодых специалистов, студенты получают возможность пройти практику и стажировку по своей любимой специальности, по призванию или в крупной компании, в которую тяжело дотянуться без связей, без блата", - рассказал  член общественной палаты  России, руководитель проекта "Профстажировки 2.0" Илья Сёмин.

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Центр поддержки граждан
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