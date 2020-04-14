Студента МГТУ им. Баумана взяли на работу в Роскосмос после "Профстажировки 2.0"

Востребованность платформы растет

Востребованность платформы "Профстажировки 2.0" - это уже не просто слова. О реальных результатах можно судить по успехам студентов, которые проходят учебную практику на ведущих предприятиях страны, передает "ТВ Центр".

Для одного из них - выпускника МГТУ имени Баумана - именно сейчас сбывается мечта о покорении космоса. После прохождения стажировки в НПО имени Лавочкина студент Николай Ткачёв приглашён на работу в Госкорпорацию "Роскосмос".

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