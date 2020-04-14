В России горят 16 тысяч гектаров леса

Сложная обстановка в Забайкальском крае

Сложная пожароопасная обстановка - сразу в нескольких российских регионах. Горит почти 16 тысяч гектаров леса, большая часть - в Забайкальском крае. Ежедневно появляются новые очаги возгорания, передает "ТВ Центр".

Чтобы справиться со стихией, спасатели привлекают дополнительные силы и спецсредства. Но из-за засушливой погоды и сильного ветра остановить распространение огня пока не удается. В двух районах уже ввели режим ЧС. С начала месяца в крае было зафиксировано более 300 очагов на площади в 60 тысяч гектаров.

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