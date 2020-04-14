"Рыбное нашествие" в Крыму попало на видео

Совпало сразу несколько факторов

В Ялте - настоящее рыбное нашествие. К берегу массово приплыла кефаль. Явление редкое, но объясняется просто - коронавирус внес коррективы даже в жизнь подводных обитателей.

Такой пустой ялтинская набережная не бывает даже зимой. Но сейчас в период самоизоляции здесь практически никого нет. Зато есть рыбка – кефаль черноморская. Пришла погреться в ялтинскую бухту.

Плотность максимальная, движения поразительно синхронные. Огромная серебряная масса, переливаясь на солнце, напоминает живой организм. Тысячи рыб мгновенно меняют направление движения, то опускаясь на дно, то поднимаясь к самой кромке воды. Косяк, как река, огибает камни и валуны, перетекая с одной стороны пирса на другую. Завораживающее зрелище заставляет на минуту задержаться тех немногих, кто был вынужден выйти из дома по делам, передает "ТВ Центр".

На входе в бухту дежурят чайки. Летают над кромкой воды, но для них такая рыба - слишком крупная добыча, скорее развлечение. А вот для гагар – в самый раз. Улов, что надо.

Такое нашествие кефали, говорят местные жители, увидишь не часто. Яхты и катера пугают рыбу. Но сейчас совпали сразу несколько факторов. Это и снижение человеческой активности в море из-за коронавируса, и резкие перепады температуры.

На прошлой неделе на севере Крыма очевидцы сняли массовый выброс хамсы на берег лимана. На так называемую "сухую рыбалку" вышли все жители поселка Черноморское. Рыбаки считают, косяк на берег загнали дельфины. Мелкая и жирная рыбешка – основа рациона млекопитающих. К тому же, сейчас - период массовой миграции хамсы. Ученые объясняют - дельфины, как и люди, лишь воспользовались ситуацией.

Молодь кефали, если в Ялту не придут дельфины, как только потеплеет, отправиться расти в более безопасные воды Азовского моря.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Ялта, Республика Крым.

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