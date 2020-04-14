Более 80 пациентов выписаны за сутки из больницы в Коммунарке

Госпитализировано за это время около полусотни человек

На лечении в больнице в московском поселке Коммунарка находятся более 490 пациентов. За последние сутки поступил 51 человек, при этом 86 выздоровевших покинули медучреждение, сообщил на своей странице в Facebook главврач больницы Денис Проценко.

"Состоит на лечении 491. Из них: с диагнозом внебольничная пневмония - 489, COVID подтвержденных - 292, в ОРИТ (отделении реанимации и интенсивной терапии) – 39", - написал Проценко. Главврач добавил, что 19 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как рассказали РИА Новости работающие в больнице волонтеры, там есть все необходимые средства индивидуальной защиты. Специальные защитные костюмы, маски и антисептик для рук - все в достаточном количестве.

По последним данным, всего в России зафиксировано 18 328 случаев заражения COVID-19. Вылечились 1470 пациентов.

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