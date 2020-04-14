В московской больнице №52 построили помещения для отдыха врачей

Учреждение перепрофилировано для лечения больных коронавирусом

Дополнительные помещения для отдыха медицинского персонала появились в московской больнице №52. Работы завершены с опережением графика, на строительство потребовалось менее трех недель, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Городская клиническая больница №52 входит в перечень стационаров, которые были перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Здесь было переоборудовано три корпуса общим объемом более 730 коек.

"В условиях, когда каждый день в больницы города поступает более тысячи новых заболевших коронавирусом, врачи и средний медицинский персонал работают на пределе. Поэтому именно сейчас возможность полноценно отдыхать очень важна для всего медицинского персонала больницы", - цитирует Ракову Агентство городских новостей "Москва".

В новом здании – столовая на 120 посадочных мест, а также 100 мест для сна и отдыха. Здесь врачи и медсестры смогут отдохнуть, принять душ, перекусить. Ракова подчеркнула, что новые помещения больницы полностью соответствуют санитарным нормам.

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