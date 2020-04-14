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Почти 100 магазинов в Москве оштрафованы за отсутствие разметки

10:32
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Социальная дистанция снижает риск заражения коронавирусом

В Москве за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии коронавируса за последние три дня оштрафованы 92 торговые точки, сообщили в Департамента торговли и услуг столицы.

Сумма штрафов может составить более 12,5 миллиона рублей в зависимости от решений суда. В департаменте отметили, что владельцы торговых точек не обеспечили условия для соблюдения социальной дистанции, в том числе, не нанесли специальную разметку.

"Нанесение специальной разметки позволяет избежать потенциально опасных контактов между покупателями. Пренебрежение этим требованием - достаточное основание не только для административных санкций, но и для закрытия бизнеса", - заявил глава департамента Алексей Немерюк.

В России до 30 апреля действует режим нерабочих дней, в большинстве регионов страны граждане обязаны соблюдать самоизоляцию. Из дома можно выходить в исключительных случаях, соблюдая меры предосторожности, в том числе социальную дистанцию. В магазинах и других общественных местах должна быть нанесена специальная разметка. 

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