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В России за сутки зафиксировано 2774 новых случая коронавируса

10:35
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Из них почти полторы тысячи в Москве

В России за минувшие сутки выявлено 2774 случая заражения коронавирусом, в том числе  1489 — в Москве. Об этом сообщили в Оперативном штабе.

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В Московской области подтверждено 460 случаев заражения, в Санкт-Петербурге — 121. Еще 97 случаев выявлено в Коми.

Кроме того, за сутки 22 пациента с коронавирусом скончались. Из них 13 человек — в Москве, пять — в Московской области, два человека умерли в Башкирии, по одному — во Владимирской и Воронежской областях. Таким образом, количество жертв коронавируса увеличилось до 170 человек.

Всего с начала эпидемии кооронавируса в стране зарегистрировано 21102 заболевших в 82 регионах. Количество выздоровевших пациентов увеличилось до 1694 человек.

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