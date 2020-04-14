Студенты инженерных вузов представили свои идеи на чемпионате CASE-IN

Организатор мероприятия: платформа "Россия - страна возможностей"

Студенты лучших инженерных вузов России представили свои идеи по модернизации топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Стартовал отборочный этап международного чемпионата CASE-IN, передает "ТВ Центр".

Соревнования состоялись в дистанционном формате. Эксперты выбрали наиболее интересные и значимые проекты и определили команду, которая окажется в финале. Главная цель конкурса - сделать инженерно-техническое образование более востребованным среди молодёжи. Мероприятие организовано президентской платформой "Россия - страна возможностей".

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