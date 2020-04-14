Самочувствие больных COVID-19 жителей Подмосковья контролирует робот

При необходимости автомат вызовет врача

Новый сервис по контролю состояния заболевших COVID-19, которые проходят лечение на дому, запустили власти Подмосковья. Сведения о температуре, кашле и других симптомах соберет автоинформатор, который будет ежедневно связываться с гражданами на карантине.

"Автоинформатор с номера телефона +7 498 602-31-35 будет ежедневно связываться с жителями Подмосковья, находящимися на карантине или проходящими лечение от коронавируса на дому", - говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.

Если автомат определит какой-либо тревожный симптом – к примеру, температуру выше 38 градусов – пациента свяжут со службой скорой помощи. А в случае, если экстренная помощь не требуется, подопечному предложат вызвать специалиста на дом, рассказала глава подмосковного минздрава Светлана Стригункова. Автоинформатор уже выполнил более 10 тысяч звонков, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"