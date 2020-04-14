ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Самочувствие больных COVID-19 жителей Подмосковья контролирует робот

11:08
  • вторник
  • 14 апреля 2020

При необходимости автомат вызовет врача

Новый сервис по контролю состояния заболевших COVID-19, которые проходят лечение на дому, запустили власти Подмосковья. Сведения о температуре, кашле и других симптомах соберет автоинформатор, который будет ежедневно связываться с гражданами на карантине.
В Подмосковье вводятся электронные пропуска для поездок на транспорте

"Автоинформатор с номера телефона +7 498 602-31-35 будет ежедневно связываться с жителями Подмосковья, находящимися на карантине или проходящими лечение от коронавируса на дому", - говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.

Если автомат определит какой-либо тревожный симптом – к примеру, температуру выше 38 градусов – пациента свяжут со службой скорой помощи. А в случае, если экстренная помощь не требуется, подопечному предложат вызвать специалиста на дом, рассказала глава подмосковного минздрава Светлана Стригункова. Автоинформатор уже выполнил более 10 тысяч звонков, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Люди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.